尹锡悦与习近平通话 提议为保持韩半岛稳定紧密合作

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韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦25日下午与中国国家主席习近平通电话。双方就北韩挑衅问题交换了意见，尹锡悦提议两国为保持韩半岛局势稳定紧密合作。尹锡悦与习近平的通话持续了25分钟，这次通话在北韩发射洲际弹道导弹前便已确定。习近平在通话中祝贺尹锡悦当选，双方还就北韩挑衅问题进行了交流。尹锡悦表示，希望两国为实现北韩的完全无核化和韩半岛局势稳定开展紧密合作。尹锡悦还表示，北韩的严重挑衅导致韩半岛和地区局势紧张加剧，韩国国民对此十分担忧。习近平表示，韩中是“搬不走的近邻”，强调两国关系的稳定发展。不过从尹锡悦方面公布的内容和中国媒体的报道中均无法得知习近平是否提及北韩发射洲际弹道导弹问题。尹锡悦在北韩发射洲际弹道导弹当天未亲自发布立场，不过24日在社交媒体上对北韩提出严厉警告，表示北韩的挑衅将一无所获。尹锡悦的这一表态较其当选前反复强调的对北强硬立场更加谨慎。对此，当选总统发言人金恩慧表示，这是为了使军队最高统率的指挥得到清晰体现，当选总统按照惯例后退半步。受韩国总统文在寅的指示，国家安保室长徐薰前往尹锡悦位于通义洞的办公室进行了一个小时左右的报告。徐薰介绍了北韩的动向和政府的应对措施以及今后的预期。青瓦台表示，将继续与尹锡悦方面就政府交替期的外交和安全事项保持合作。