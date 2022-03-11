奥密克戎BA.2亚型毒株成韩境内主要流行毒株

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韩国国际广播电台报道：据韩国中央防疫对策本部的数据，以28日0时为准，韩国新增18.7213万例新冠确诊病例，其中本地感染病例为18.7188万例，境外输入病例为25例。这较一周前的20.9137万例减少21924例，较两周前的30.9778万例减少12.2565万例。累计确诊病例突破1200万例，达1200.3054万例。当天的危重病例为1273例，较前一天增加57例，刷新最高纪录。危重病例数于本月8日超过1000例，此后连续三周在1000-1200例之间徘徊。死亡者新增287人，累计死亡15186人，累计死亡率为0.13%。重症患者病床启用率为70%。防疫部门正关注奥密克戎BA.2亚型毒株的扩散情况。BA.2在PCR检测中不易被发现，因此被称为“隐形奥密克戎”。分析认为，其重症转化率、住院率与目前的奥密克戎BA.1类似。防疫部门指出，英国、德国等奥密克戎流行峰值已过的国家因BA.2亚型毒株的扩散，疫情出现反弹。韩国国内BA.2的检出率为56.3%，已成为主要流行毒株。目前确诊病例数已开始减少，但危重病例增多，防疫部门将集中管理高风险人群。防疫部门表示，为新冠患者提供面对面诊疗的门诊中心增至260余家。虽然奥密克戎症状轻微，但会导致基础疾患恶化，因无法及时接受治疗而转换为危重症的病例正在增加。防疫部门决定进一步与医疗界协商，推动打造“新冠患者日常医疗体系”，确保新冠患者可在所有医院无差别地接受治疗。防疫部门还决定截至4月追加进口46万人份新冠口服药，缓解目前口服药供给不足的问题。另外，现行私人聚会最多8人、营业时间最晚至晚11时的防疫措施即将于4月3日结束，未来会否放宽引起了关注。防疫部门表示，本周起将向总统职务交接委员会进行工作报告，届时也将就相关问题进行讨论。