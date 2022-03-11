滞留俄滨海边疆区等地的韩国公民将搭乘渡轮回国

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韩国国际广播电台报道：俄罗斯因侵略乌克兰而受到经济制裁，韩国往返俄罗斯的航班纷纷暂停或取消，导致不少韩国公民滞留在俄罗斯，这些公民将可搭乘由韩国、俄罗斯和日本运营的渡轮回国。据北方物流产业振兴院和东海市28日消息，中央防疫对策本部正考虑允许滞留在俄罗斯的韩国公民搭乘30日从符拉迪沃斯托克出发的“东方之梦号”（Eastern Dream）渡轮回国。韩国驻符拉迪沃斯托克总领事馆在官网上公开了“符拉迪沃斯托克至东海海外公民特别运输有关通知”。受俄罗斯侵略乌克兰的影响，包括大韩航空、韩亚航空在内的韩国航司从3月中旬起停止运营包括中转在内的所有俄罗斯航线。运行仁川往返符拉迪沃斯托克航班的釜山航空也暂停了航线运营，导致韩国公民回国受阻。滨海边疆区韩人会和江原道滨海边疆区本部通过驻符拉迪沃斯托克总领事馆，强烈要求临时运行韩俄日运营的渡轮。韩俄有关部门接受了这一要求，本月30日将运行一班临时渡轮。目前，俄罗斯滨海边疆区共有300余名韩国公民，其中包括同俄罗斯运营合作造船厂的三星重工职员。100余名签证将到期的韩国公民和短期访问人员将搭乘本次临时渡轮。“东方之梦号”的载客人数为540人，考虑到防疫标准，实际载客人数预计为270人左右。运营方正讨论船舱分配、船内消毒、船员与乘客的接触限制等细节方案。“东方之梦号”目前仅运输货物。