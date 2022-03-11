尹锡悦方面：文在寅总统将为总统办公室迁移提供预算协助

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦方面表示，文在寅总统在青瓦台与当选总统尹锡悦会晤时表示，将为总统办公室迁移至龙山提供预算等方面的协助。当选总统秘书室长、国民力量党议员张济元在28日文在寅同尹锡悦会晤结束后，在总统职务交接委员会办公室召开记者会。张济元表示，文在寅总统认为总统办公室迁移地点属于下届政府的决定事项，现任政府将根据准确的迁移计划仔细研讨所需预算并给予协助。张济元在介绍双方谈论总统办公室迁移计划的背景时表示，总统秘书室长俞英民最先提到了相关问题。张济元说，当选总统尹锡悦在谈到总统办公室迁移问题时表示，前任政权、前前任政权以及“文民政权”（金泳三政府）时期均曾提出将结束青瓦台时代，开启与国民同行的时代，但由于现实方面存在的困难而未能成行，自己必将完成总统办公室迁移计划。张济元说，文在寅总统表示，总统办公室迁移问题属于下届政府的决定事项，现任政府将仔细研讨相关预算后予以协助。在仔细研讨迁移事项、计划和时间后，若能获得行政安全部和企划财政部等负责预算部门的同意，将予以协助。张济元还说，文在寅总统表示，在剩下的任期内对新冠疫情进行妥善管理、交接政权是最大的课题，将在相关方面尽最大努力，做好政权交接工作。张济元还介绍说，双方并未讨论赦免前总统李明博问题。