韩新冠居家治疗者达170万余人

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韩国国际广播电台报道：感染新冠病毒后，在轻症或无症状的情况下原则上进行居家治疗和电话咨询。如果希望接受面对面诊疗，确诊者须前往全国279个门诊中心。今后，韩国将扩充居家治疗患者可以接受检查、短期住院等的居家治疗门诊中心。据中央防疫对策本部透露，以29日0时为基准，韩国新增34.7554万例新冠确诊病例，其中本地感染病例为34.7513万例，境外输入病例为41例。在新增本地感染病例中，60岁以上高风险群体病例占比16.2%，18岁以下占比27.7%。死亡者新增237人。截至目前，韩国累计确诊1235.0428万例新冠病例。在新增死亡者中，80岁以上占比最多，为60.76%。70岁年龄段占比23.21%，60岁年龄段占比10.55%，50岁年龄段占比4.22%，40岁年龄段占比1.27%。30岁年龄段及以下无死亡者。新冠死亡者累计达15423人，累计死亡率为0.12%。正在住院的危重患者减少58例，为1215例，连续22天维持在1000余例。新冠重症患者病床启动率为68.2%，首都圈启动率为65.7%，非首都圈为74%。准重症患者病床启动率为68.7%，传染病定点治疗医院启动率为42.9%，生活治疗中心启动率为21.6%。新冠居家治疗患者增加30.7342万人,目前共有170.3065万人进行居家治疗。