文在寅与尹锡悦共进晚餐

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅和当选总统尹锡悦3月28日晚在青瓦台共进晚餐，二人的会晤时间超过了两个小时，长于预期。这是总统选举结束后二人时隔19天首次会晤，是韩国历届大选结束后总统和当选总统会晤最迟的一次。据KBS记者报道，文在寅28日傍晚在其办公室所在的“与民馆”外等候尹锡悦的到访。尹锡悦在抵达青瓦台后低头向文在寅打了招呼，二人握手致意。这是总统和当选总统在大选后时隔19天首次会晤，也是历来最迟的一次。尹锡悦在回忆其担任检察总长时期访问青瓦台的情景时说，记得在这边的某个地方开过一次会，当时陪着总统进行了活动。文在寅和尹锡悦在穿过青瓦台庭院绿芝园时并没有对话，二人保持一定距离，显现出稍微尴尬的局面。随后文在寅援引尹锡悦开记者会介绍迁移总统办公室计划时所说过的话介绍说，这里是当选总统予以最高赞誉的庭院。文在寅在指向当晚两人会晤场所“常春斋”的匾额时说，这里四季如春，代表着国民对安居乐业的心愿。尹锡悦指着一颗树问及花名时，文在寅说，这是山茱萸。文在寅和尹锡悦在约五分钟的公开会面后正式进入了晚餐时间。晚宴桌上摆上了象征和谐的拌饭，并配上了饭前酒。晚宴时间超过了当初所预计的时间，约历时2个小时30分钟。晚宴结束后，文在寅向尹锡悦赠送了领带。