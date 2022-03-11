韩推动隐形无人机、大功率激光武器源头技术自主研发

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定着手进行多功能隐形无人机和大功率航空发动机的自主研发，并到2024年开发出使用固体燃料运载火箭的低轨道卫星技术。防卫事业厅30日与国防部、陆海空军等有关机构共同举办第一届尖端技术产业管理委员会会议，会上公布了包括上述内容的“未来挑战国防技术项目推进方向”。未来挑战国防技术项目是韩国政府为迅速研发太空、人工智能、高超音速等八大技术领域的挑战课题而推进的项目。防卫事业厅表示，将首先加紧研发利用太空空间的监视侦察系统。防卫事业厅决定重点研究高度低于500公里的低轨道卫星技术。该技术的维持费用较低，可同时运营多颗卫星。防卫事业厅将运用国防科学研究所的固体燃料运载火箭技术，到2024年开发出将小型模拟卫星送入低轨道的技术。通过低轨道卫星，韩国军方将可以相对较低的费用拥有实时监视侦察能力。通信延时也将短于原有的高轨道卫星，卫星通信能力的可信任度将得到提高。防卫事业厅还将着手研发高超音速导弹、隐形无人机等基于高科技的高性能飞行器。防卫事业厅表示，将推进隐形无人机机身、发动机和搭载设备等整体领域的自主技术研发。同时致力于提高高超音速导弹核心推进系统之一的冲压式喷气发动机的稳定性。防卫事业厅还将研究大功率航空发动机源头技术，以期大幅提高军用飞机的自主研发能力。防卫事业厅将正式推动开发用于量子传感器和量子雷达的源头技术，并于年内着手研发100千瓦级大功率激光武器系统的源头技术。今年投入上述项目的预算为2664亿韩元，较2019年（约200亿韩元）大幅增加。