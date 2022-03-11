韩新冠危重病例连续两天维持1300余例 5-11岁儿童开始接种疫苗

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：以3月31日0时为准，韩国新冠危重病例单日新增14例，为1315例。危重病例连续两天创最高值，自本月8日以来，已连续24天超过1000例。死亡者新增375人，累计死亡16230例。最近一周日均死亡人数为330余人。新增确诊病例数虽有所减少，但危重病例和死亡者人数仍持续冲高。以31日0时为准，韩国新增32.0743万例新冠确诊病例，其中本地感染病例为32.0719万例、境外输入病例为24例。累计确诊病例达1309.5631万例，占到总人口的25.4%，即每四人中就有一人感染新冠病毒。全国重症患者病床启用率为64.2%，较前一天有所下滑。根据世卫组织的统计，韩国确诊病例数连续四周排名第一。每百万人的累计死亡数为300人，为美国的十分之一。不过最近死亡者出现骤增，死亡率也较其他国家上升更快，尚不能放松警惕。居家治疗患者达173.3217万人，一天内增加2.7万余人。其中60岁以上的重点管理对象为18.7万余人。两剂新冠疫苗接种率为86.7%，即4400万余人完成了基本接种。第三剂疫苗接种率为63.8%，即3200万余人完成接种。从31日起，面向5-11周岁儿童的新冠疫苗接种工作启动。防疫部门建议，为防止转为重症，患有基础疾病的高风险群体儿童即使曾被确诊，也应接种疫苗。一般儿童若曾被确诊，则无需接种。接种对象儿童为314.7万余人，其中4万余人已完成预约，占比1.3%。政府在31日召开的日常生活恢复支援委员会会议上讨论放宽防疫措施的方案，并将于4月1日公布从下周起适用的新方案。