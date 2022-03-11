韩成年人平均身高上升 半数男性肥胖

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韩国国际广播电台报道：韩国国家技术标准院公布的韩国人身体数据调查结果显示，韩国成年男性平均身高为172.5厘米，成年女性为159.6厘米。另外，半数成年男性肥胖。国家技术标准院面向6800余名韩国成人实施了身体数据调查，结果显示，韩国成年人的平均身高有所上升，男性的肥胖率也出现上升。韩国男性的平均身高为172.5厘米、女性为159.6厘米，分别较40多年前进行的第一次调查高出6.4厘米和5.3厘米。男性的平均体质指数为24.9，属于肥胖；女性为22.6，属于标准。47%的男性和将近23%的女性肥胖，35岁以上年龄段女性的肥胖率则较此前的调查有所下滑。腿长比率较17年前有所上升，这意味着韩国人的体型正逐渐西方化。而体现头部形态的头面宽度指数则与40多年前相似，仍维持了典型的东方人比例。此次调查于2020年5月到去年底面向20-69岁韩国人进行，是每五年公布一次的国家统计。研究人员表示，测量韩国人的身体数据有助于开发符合韩国人特点的产品、营造适合韩国人的生活环境。事实上，依据五年前的调查结果，地铁座位尺寸时隔40年被扩大。国家技术标准院将把此次调查结果运用到医疗器械和人体工学等多个领域。