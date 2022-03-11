韩高铁KTX开通18周年 共运输旅客8.8亿人次

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韩国国际广播电台报道：2004年4月1日投入运行的韩国高铁KTX迎来开通18周年。统计显示，KTX在18年间共运输旅客8.8亿多人次。韩国铁道公社31日表示，KTX在过去18年间共运输旅客8.8659亿人次，运行里程达5.5465亿公里。韩国人人均乘坐过17次以上KTX。KTX于2004年开通京釜线（首尔-釜山）和湖南线（龙山-木浦），2010年开通京全线（首尔-晋州），2011年开通全罗线（龙山-丽水世博园区），2015年开通东海线（首尔-浦项），2017年开通江陵线（首尔-江陵），2021年开通中央线（清凉里-安东）和中部内陆线（夫钵-忠州）。以周末为准，KTX单日运行358次，是开通初期132次的2.7倍多。停靠车站从20个增至66个，运行路线从2条增至8条。日均旅客人数于2019年底达到18万人次，不过受疫情影响，去年回落至13.8万人次。日均旅客人数最多的站点是首尔站，去年底超过5.5万人次。其次为东大邱站（约2.4万人次）、光明站（2万人次）。另外，KTX开通时，85%的乘客通过站点购票窗口购票，不过目前85.5%的乘客通过手机应用程序购票。韩国铁道公社还表示，（疫情后）每天最多运行45节无症状入境者专用车厢，过去两年隔离运输了26.5万余人次。