民调：55%韩民众认为尹锡悦能妥善履行总统职务 41%持否定看法

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韩国国际广播电台报道：据1日发布的民调结果显示，一半以上的韩国国民认为当选总统尹锡悦在就任后的五年期间能够妥善履行总统职务。韩国盖洛普3月29日-31日以全国1001名18周岁以上成人为对象进行了民调，对于“您认为当选总统尹锡悦今后五年期间是否能妥善履行职务”的问题，55%的应答者认为能，41%的人认为不能，另有5%的人保留了意见。具体来看，国民力量党支持层(89%)、保守层(78%)、大邱和庆北地区居民(66%)多对尹锡悦履职给予积极展望。而共同民主党支持层(76%)、进步层(72%)、40岁年龄段者(57%)多认为尹锡悦不能妥善履职。中立层对尹锡悦履职给予积极展望的占比为54%，高于给予否定意见者（40%）。在文在寅总统履职评价方面，42%的应答者给予积极评价，49%的人持消极意见。盖洛普方面表示，对文在寅总统执政第五年第四季度履职情况给予积极评价的平均值为42%，这是重启总统直选制后，历届总统的最高值。同期，前总统李明博的积极评价率为24%，前总统卢武铉为27%，前总统朴槿惠因弹劾案获通过而未予调查。本次民调通过90%无线电话和10%有线电话的随机拨号(RDD)方式进行，应答率为11.4%，可信任度为95%，误差范围为±3.1个百分点。详细内容可在中央选举舆论调查审议委员会网站进行查阅。