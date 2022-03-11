韩4日起实施新防疫措施 餐厅及咖啡厅营业时间延长至晚12时

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韩国国际广播电台报道：韩国从4日起实施新防疫措施调整方案，为期两周。具体内容包括私人聚会人数上限为10人，餐厅和咖啡厅等大众设施营业时间延长至晚12时等。根据新规定，无论是否接种新冠疫苗，私人聚会人数最多不得超过10人，不过同居家人或儿童、老人、残疾人的看护人员不受人员数限制。大众设施营业时间延长至晚12时，具体包括娱乐酒吧、夜店、猎爱酒吧、舞厅、餐厅及咖啡厅、练歌房、大众澡堂、室内运动设施、网吧、赌场、按摩店、电影院及演出场所等。电影院和演出场所的最后场次开始时间允许延长至晚12时，不过结束时间不得超过次日凌晨2时。活动及集会、宗教设施有关措施则维持不变。300人及以上规模的非正式演出、体育比赛、庆典等须获得有关部门的批准，300人以下则不受限制。弥撒、法会、礼拜等正规宗教活动的参与人数不得超过可容纳人员数的70%。另外，社区医院在被指定为门诊中心后，将可面对面诊疗新冠患者。政府此前允许接受住院治疗的新冠患者在普通病床接受治疗，并正在扩充门诊中心的数量。以本月1日为准，目前全国共有576家门诊中心。居家治疗患者在隔离期间也可就近预约门诊中心并接受治疗。从本月11日起，全国保健所、新冠病毒检测点和临时检测点将不再进行免费的快速抗原检测。有意接受检测者可就近前往呼吸系统疾病专业诊所和呼吸系统疾病指定医疗机构进行检测。60岁及以上人群、持医疗机构开具的建议检测意见书者、密接者等检测优先对象仍可在保健所接受PCR检测。政府认为奥密克戎大流行已迎来拐点，在分阶段放宽防疫措施的同时，还在加快推动将新冠患者纳入日常医疗体系。截至3日晚9时，韩国新增12.7892万例新冠确诊病例，较前一天减少逾10万例。政府决定若新防疫措施实施期间确诊病例数呈现切实的减少势头，且危重患者和医疗体系得到稳定管理，将考虑完全解除私人聚会和营业时间限制。