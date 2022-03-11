金与正：韩国或面临严重威胁

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韩国国际广播电台报道：北韩劳动党副部长金与正最近谴责韩国国防部长官徐旭的“原点精准打击”发言，并宣称韩国或将面临严重威胁。徐旭本月1日在导弹战略司令部重组仪式上表示，韩方已具备可在北韩出现明确的导弹发射迹象情况下，对发射原点和指挥、支援设施进行精准打击的能力和态势。金与正在以个人名义发表的谈话中对这一发言予以了强烈谴责。她表示，南朝鲜有可能因国防部长官一人的胡言乱语而面临严重威胁。金与正还表示，自己是受委任提出严重警告，若要避免惨剧，南朝鲜必须自我反省。“受委任”或指北韩国务委员长金正恩的指示。金与正还使用“对决狂”、“垃圾”等极为粗鲁的词汇形容徐旭。北韩军方第一人、劳动党书记朴正天也发表谈话，警告北韩可能以军事措施进行应对。值得关注的是，两份谈话均通过《劳动新闻》和朝鲜中央电视台发布。这意味着北韩正式将南北局势定义为“对决”，并意在加强其内部团结。有意见担忧，这有可能发展为实际行动。本月北韩将迎来金日成110周年生日，韩美也将举行联合军演，“强对强”格局或正式形成。专家认为，若《9.19军事协议》被撕毁，那么在西海北方界线（NLL）、陆地军事分界线（MDL）附近随时都有可能发生偶发或故意的武力冲突。不过也有分析认为，谈话谴责的对象限于韩国国防部长官，其目的是在韩国新政府成立前予以气势上的打压。另外，北韩就最近联合国通过北韩人权决议案表示，这是美国对北敌对政策的产物、是侵犯主权的行为。