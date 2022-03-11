美公布对北韩五家机构制裁方案 时隔上一轮制裁仅八天

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韩国国际广播电台报道：美国拜登政府公布新一轮对北韩制裁方案。美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)当地时间1日宣布对违反多项联合国安理会决议、支援北韩大规模杀伤性武器和弹道导弹项目研发的五家机构予以制裁。制裁对象包括北韩火箭工业部、朝鲜胜利山贸易公司、合掌江贸易公司、运川贸易公司等。火箭工业部是北韩负责军需产业的军需工业部下属机构，其他四家公司为该机构子公司，通过派遣北韩劳动者赴海外从事劳务、与外国企业的合资企业等赚取外汇，获取用于大规模杀伤性武器和导弹研发的资金和物资。美国财政部部长耶伦表示，北韩挑衅性的弹道导弹试验是对地区和全球安全的明确威胁，是对联合国安理会决议的露骨性违反。美国为应对北韩持续进行大规模杀伤性武器和弹道导弹研发，将专注于使用制裁权限。制裁对象在美国境内的财产将被冻结并被禁止交易。美国财政部还提出严正警告，与这些机构交易的对象同样有可能受到制裁，而促进这些机构的交易或提供金融服务的外国金融机构也有可能成为制裁对象。这距离3月24日美国在北韩发射洲际弹道导弹后公布制裁措施仅时隔八天，是拜登政府第四次公布与北韩导弹试射有关的制裁方案。当天，日本政府也召开内阁会议，宣布对参与北韩核与导弹开发的四家俄罗斯机构、三名俄罗斯籍人员、六名北韩籍人员实施制裁。北韩3月24日在平壤顺安机场一带向东海发射一枚洲际弹道导弹。韩美有关机构认为，北韩时隔四年四个月撕毁了暂停核试验和洲际弹道导弹试射的承诺。另外，韩美情报部门还认为，最近北韩重新在丰溪里核试验场挖掘和建设坑道，宁边核设施也重新运转，北韩正准备进行新一轮核试验。