联合国制裁委报告：北韩或完成高超音速导弹拦截躲避技术研发

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韩国国际广播电台报道：联合国对北韩制裁委员会表示，北韩在最近试射洲际弹道导弹前，持续进行核武器与弹道导弹的开发。联合国安理会对北制裁委员会当地时间3月31日公开了包含上述内容的专家组年度报告。报告以宁边核反应堆重启、平山铀矿活动和核设施维修迹象等为例，指出北韩在直接试验核武器与洲际弹道导弹之前，持续提高相关技术实力。报告收集并分析了去年8月至今年1月28日安理会对北制裁履行情况有关信息，因此未包括北韩3月24日试射洲际弹道导弹的信息。专家组提到了去年1月北韩劳动党第八次全国代表大会公布的国防科学发展和武器体系开发五年规划战略武器五大重点课题，称北韩持续从事相关研发活动。报告分析认为，北韩利用多种移动式导弹发射车，已具备迅速发射能力。专家组还强调，北韩有可能已完成高超音速导弹躲避拦截技术的研发，并正在尝试部署潜射弹道导弹。为获取专用于大规模杀伤性武器的零部件和技术，北韩还动员了外交官参与相关工作。报告认为，由于躲避制裁的手段日渐精巧，北韩在国际社会的制裁下仍能继续从事此类活动。调查显示，除了非法海上转运等传统方法外，北韩还通过盗用数字身份来更改船舶信息、修改船舶外观，以运输炼油制品等各种产品。另外，北韩对虚拟货币交易所进行黑客攻击，以赚取外汇。报告指出，根据成员国的信息，北韩的互联网攻击者于2020年到2021年中期从北美、欧洲、亚洲等地的至少三家虚拟货币交易所窃取了5000万美元的虚拟货币。报告还援引民间互联网安全企业的分析称，去年北韩共窃取超过4亿美元的虚拟货币。