韩军方：计划3年后使用固体燃料火箭发射低轨道小型卫星

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韩国国际广播电台报道：韩国使用自主技术研发的固体燃料火箭最近首次试射成功。韩国军方4日表示，将继续就运用该火箭运送地球低轨道小型卫星进行研究。国防部下属研究机构有关人士当天与记者见面时表示，计划2025年左右在全罗南道高兴郡罗老宇航中心正式发射固体燃料火箭。这名人士还表示，目前的目标是将500公斤卫星送入500公里低轨道。正式发射将搭载试验用卫星。国防科学研究所3月30日在研究所综合试验场附近西海海上进行了固体燃料火箭性能检验首次试射，并取得成功。一般情况下，固体燃料火箭的第一到三级搭载固体燃料、四级搭载液体燃料。首次试射旨在检验基本技术，因此仅搭载了使用固体燃料发动机的第二到三级。军方认为，若正式发射取得成功，这项技术将可运用于军用侦察卫星和民间领域。2020年韩美修改《导弹指南》后，韩国发射体禁用固体燃料的限制从2020年7月28日起全面解除，此后韩国正式展开固体燃料火箭研发。去年5月韩美首脑会谈后，两国终止《导弹指南》，具体的限制条款也全部解除，为研发增添了动力。使用固体燃料的发动机用于将小型卫星和多颗超小型卫星送入地球低轨道的火箭。固体燃料发动机价格相对低廉，且结构简单，量产也较为容易。