韩传统游戏“掷柶游戏”推动申遗

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韩国国际广播电台报道：在韩流的带动下，韩国传统游戏文化也备受全世界的瞩目。有观点认为，韩国传统游戏掷柶游戏应申请为世界文化遗产。据了解，在全球80多个国家发现了从掷柶游戏演变而来的游戏文化。韩国还召开了全国掷柶游戏大赛。在忠清南道礼山郡重现朝鲜王朝时期闹市的货郎村，来自全国各地的200多名韩国人和外国人在院子里每五人一组玩掷柶游戏。四名步入中年的女儿和70多岁的母亲在一组比拼实力；身穿训练服的大学队则代表庆尚南道参赛。由于掷具（尤茨）的一面扁平、另一面则鼓起，投掷时的姿势、落地时的形态都会影响可移动步数，令游戏玩起来更具趣味。根据游戏规则，参赛者在坐姿的情况下投掷高度必须高出肩膀、站姿则应高出腰部。来自昌原市的姜圣花（音）表示，从昌原来这里玩，虽然远，但是很有趣。来自美国的玛丽表示，能够了解更多关于韩国游戏的信息，感到很兴奋。在大赛前召开的研讨会上，专家表示，全球各地均发现了从掷柶游戏演变而来的游戏文化，墨西哥还发现了刻有掷具纹样的“掷具岩画”，因此应尽快申遗。忠南文化财团代表金贤植（音）表示，这意味着全世界80多个国家存在着不同形态的掷柶游戏，应尽快申遗、保护这一文化遗产，并使之成为全世界人共享的游戏。忠南文化财团今后将举办南北共同掷柶游戏大赛和学术研讨会，为推动申遗营造氛围。