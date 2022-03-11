韩农畜水产品进口物价连续三个月上涨超过30%

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韩国国际广播电台报道：今年2月韩国农畜水产品进口价格指数同比上升超过30%。农畜水产品进口物价上涨将拉升生产者物价和消费者物价，给百姓生活造成负担。韩国贸易统计振兴院4日公布的数据显示，今年2月农畜水产品进口价格指数为112.6（2015年为100），较去年同月上升31.7%，上升幅度连续第三个月超过30%。按种类来看，农产品进口价格指数同比上升33.3%。谷物类在大豆（+68.1%）、制粉小麦（+58.4%）、饲料用玉米（+52.4%）、加工用玉米（+45.2%）的推动下上升42.3%。小麦和玉米广泛用于生产加工食品，预计消费者对物价上升的体感将较为明显。蔬菜方面，洋葱（+57.3%）、蒜（+52.3%）、萝卜（+270.6%）、胡萝卜（+61.8%）等九种产品进口物价均出现上涨。水果方面，菠萝（+20.7%）、葡萄（+19.1%）、柠檬（+13.6%）等六种产品也有所上升。畜产品进口价格指数同比上升36.7%。其中，冷冻牛肉、冷藏牛肉分别上升53.3%和47.7%，鸡肉和猪肉则分别上升47.5%和6.4%。水产品进口价格指数上升13.5%。其中，活鱼上升38.6%、新鲜鱼类上升30.0%、冷冻鱼类上升8.8%。全球供应链紊乱、新冠疫情恢复过程中的需求上升以及地缘政治风险正推升全球菜篮子价格。由于俄罗斯对乌克兰的侵略战争于2月底爆发，预计3月进口物价涨幅极有可能更大。韩元走弱也是进口物价涨幅扩大的原因之一。2月农畜水产品进口价格指数按照韩元计算同比上升31.7%，但是按美元计算则上升22.0%。去年2月15日，韩元兑美元汇率为1101.40韩元兑1美元，而今年2月15日则为1199.80韩元，2月24日起更是突破了1200韩元大关。