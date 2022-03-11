韩美北核问题代表：将促进新的安理会对北韩决议案

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国针对北韩最近进行洲际弹道导弹试射问题表示，有必要予以强烈应对，将促进联合国安理会发布新的对北韩决议案。据KBS驻华盛顿记者报道，韩美两国负责北韩核问题的首席代表在日前的会晤中表示，有必要对北韩采取强有力的应对措施。韩国外交部韩半岛和平交涉本部长鲁圭德和美国国务院对北韩政策特别代表金成表示，应在联合国安理会力促新的对北韩决议案。鲁圭德说，韩美双方在谈到3月24日北韩进行洲际弹道导弹试射问题时，就包括在联合国安理会促进新的对北韩决议案在内采取高强度措施达成了共识。金成表示，目前外交大门仍然敞开，今后事态如何发展将完全取决于北韩。金成在与中国政府韩半岛事务特别代表刘晓明的会晤中，也将就北韩相关议题进行讨论。美国国务院发言人内德·普赖斯表示，和能对北韩行使影响力的国家进行协商至关重要。此前，美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德(Linda Thomas-Greenfield)在和中国代表刘晓明会晤时表示，中国应说服北韩回到谈判桌前。目前有迹象显示，北韩继发射洲际弹道导弹之后，又有重启核试验的相关动向。美国国务院对继韩美会谈之后何时进行美中会谈问题尚未作出表态。