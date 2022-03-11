韩国各企业纷纷调整居家办公措施

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韩国国际广播电台报道：在韩国政府放宽保持社会距离措施之际，POSCO在推行两年居家办公制度以后，4日开始全体员工回归办公室正常上班。在韩国所有大企业当中，POSCO是第一家推行全体员工前来公司上班的企业。韩国各大企业正在谋求放宽防疫措施的方案，不过目前大多数企业仍对放宽防疫措施持谨慎态度。据KBS记者报道，平时较为冷清的上班路上难得出现了生机，公司入口的旋转门前排起了长龙。公司员工在结束长久的居家办公后，开始背上双肩背前来公司上班。有些携带子女的员工在上班后，将子女寄托在单位的托儿所，然后前往办公室上班。公司内除了员工佩戴口罩以外，其他依然如故。POSCO是韩国大企业中最先推行全体员工前来公司上班的企业。POSCO宣传组负责人介绍说，目前公司停止了居家办公措施，全体员工转为正常上班机制，有身孕的女员工则仍进行居家办公。为了分散员工密度，公司计划持续推行弹性工作制。三星电子日前省略了员工出入单位时必备的网上问诊表填写流程，并计划放宽公司内的防疫标准。乐天集团内的各个部门可自行决定居家办公人员比例。虽然如此，仍有很多企业认为缩小居家办公规模还为时尚早。现代汽车、SK、LG等企业仍然维持现行防疫制度。这些公司虽然可以推行弹性工作制，但认为目前难以放宽公司内的防疫力度。