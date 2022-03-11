韩美政策协商代表团向白宫转交尹锡悦亲笔信

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韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦向美国派遣的韩美政策协商代表团当地时间5日访问白宫，转交了尹锡悦发送给拜登总统的亲笔信。代表团团长朴振当天在白宫与美国国家安全顾问杰克·沙利文进行面谈后，向驻美特派记者表示，已向美方转交当选总统尹锡悦的亲笔信，信中内容展现了尹锡悦希望发展韩美同盟的坚定决心和愿景。朴振介绍说，当选总统尹锡悦在信中表示，希望将韩美同盟关系进一步提升为全面战略同盟，共同应对包括北韩核问题、经济、安全在内的新挑战。沙利文表示，韩国当选总统尹锡悦和拜登总统3月通电话后，韩方迅速派遣代表团访美，从中可以看出，韩国当选总统尹锡悦对加强美韩同盟关系的坚定意志，将向拜登总统转达尹锡悦的立场。尹锡悦3月10日确定当选总统并发表演讲后，不到五个小时就与拜登通电话。拜登也是尹锡悦当选后通话的首位外国元首。朴振表示，与美方就新政府成立后尽快举行韩美首脑会谈的必要性交换了意见，但双方并未讨论具体的时间和地点等事宜。韩美双方还就北韩核问题等对北政策交换了意见。朴振表示，双方共同认为北韩开发核武器及导弹对韩半岛和区域安全构成威胁，增强延伸威慑力和确保韩美联合防卫态势非常重要。朴振在谈到部署战略资产问题时表示，双方认为，部署战略资产是增强延伸威慑力的重要环节，并讨论了战略资产部署问题。代表团当天未能直接会见拜登。