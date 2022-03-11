韩政府决定大幅增加国际航班 年底前将恢复至疫情前五成

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韩国国际广播电台报道：因新冠疫情扩散而关闭的国际航线将从5月起正式重启。今年年底以前，国际航班运行规模将恢复到新冠疫情暴发前50%的水平。截至今年年底，国际航班数量将恢复到新冠疫情暴发前2019年50%的水平。国土交通部表示，已与防疫当局就包括上述内容的“国际航线分阶段恢复方案”达成了协议。国际航班将分三个阶段恢复正常。从第一阶开始的5月到6月的两个月间，每月一周间国际航线运行次数将增加100次。由此，运行次数将从现行一周420次增至6月的一周620次。目前，每小时抵达仁川国际机场的航班在10架以内，5月开始将增至20架。在地方机场当中，目前只能在金海和大邱机场搭乘国际航线，5月起则将重启务安、清州、济州、金浦和襄阳机场国际航线。从第二阶段开始的7月起，一周国际航线运行次数将增加300次，仁川机场每小时抵达航班数量也扩大至30架。由此，11月以后国际航线运行次数将增至每周2420次，恢复到新冠疫情暴发前51%的水平。在新冠发展成为“风土病”（地方病）之后则将进入第三阶段，届时所有航空政策均将正常化。最近政府解除了海外入境人员隔离措施，海外游预订量大幅增加，因此有意见认为有必要增加国际航班。各大航空公司也陆续重启其间停运的航线，以满足增加的需求。