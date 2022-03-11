调查显示首尔年轻一代幸福感降低

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韩国国际广播电台报道：韩国发布了居住于首尔的20到30岁年龄段年轻人的生活分析资料。据调查，约五成年轻人在人际关系和财务等方面感到压力，男女在婚姻观和女性参与社会问题上的看法也存在较大差异。46%居住于首尔的20到39岁年轻人在日常生活中感受到压力。其中在职场或学校等的人际关系方面感受到压力的应答者最多，占比23%。其后依次为财务状况和过度的工作和学习量。据调查，年轻人的平均睡眠时间为6小时49分。随着就业形态的不同，睡眠时间也出现差异。就业形态越不稳定，睡眠时间也越短。睡眠时间越短，精神压力也越大。相较新冠疫情暴发之前，年轻人感受到的幸福感也大为降低，在健康状态、财务状况和朋友关系等所有方面幸福感均有下降。相较前一年度，去年年轻一代正式员工比率有所减少。2020年20到30岁年龄段的正式员工比率为70.2%，去年降至67.7%，减少了2.5个百分点。相较其他年龄段，20到30岁年龄段的年轻一代工作量低。拥有职业的首尔该年龄段年轻人每周平均工作时间为40小时20分钟，较40到50岁年龄段少37分钟。尤其是40到50岁年龄段人群每周工作52小时的比率为6.2%，而20到30岁年龄段人群仅为3%，还不到一半。不同性别的年轻一代对社会问题的看法也不尽相同。相较20到30岁年龄段的女性，认为必须结婚和必须有子女的男性更多。首尔调查公司（Seoul Survey）去年9月到11月以居住在首尔的两万个家庭、5000名居民以及居住于首尔的2500名外国人为对象进行了上述调查。