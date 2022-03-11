韩国防部除指挥部和联参外7日起搬迁

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韩国国际广播电台报道：随着韩国总统办公室搬迁预备费用获批，国防部从7日起启动搬迁工作。由于搬迁时间与本月中下旬韩美联合军演时间重叠，令外界担忧军演将受影响。对此，军方决定在军演结束后再搬迁国防部指挥部和联合参谋本部。国防部大楼10层中，位于5层到10层的国防改革室、战略资源管理室等部门将首先搬迁。这些部门将搬迁至国防部附楼、保健福祉官室等将搬迁至兵营工作支援团所在的办公楼内。国防部最快7日签署搬迁合同并正式启动搬迁工作。不过搬迁时间与上半年韩美联合军演时间重叠。韩美将从本月12日起进行危机管理参谋演习、18日-28日进行正式演习。因此，国防部的核心指挥部门即长官室、政策室、企划调整室将在28日后搬迁。这些部门将搬迁至国防部旁的联合参谋本部大楼内。联合参谋本部的部分部门将在军演结束后转移至其他大楼，但信息、作战部门将仅更换楼层。根据这一计划，国防部大楼的装修工作将可在本月底展开。对于军演期间的安全问题，军方表示，由于参与演习的作战部门不做搬迁，维持应对态势不存在问题。不过有意见认为，国防部大楼的各部门分散至多栋大楼，有可能降低工作效率。另外，当选总统尹锡悦方面表示，驻韩美军龙山基地用地返还工作将从6月底提前至5月底。返还用地面积为50万平方米，是龙山基地总面积的四分之一。