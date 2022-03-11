韩政府：密切监视北韩核试验动向 保持准备态势

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部7日就北韩有可能在金日成110周年生日之际进行核试验或发射洲际弹道导弹(ICBM)表示，正密切监视有关动向。统一部有关人士当天与记者会面时就是否发现北韩重启核试验迹象的提问作出了上述回答。这名人士表示，韩美情报部门正密切追踪和监视北韩核试验准备动向，双方在紧密的合作基础之上保持牢固的准备态势，应对所有可能。这名人士还表示，无法提供关于北韩核试验动向的进一步信息，关于具体的军事情报事项没有可告知的内容。据有关部门掌握的信息，北韩最近正在修复咸镜北道丰溪里核试验场3号坑道，今后很有可能在3号坑道进行小型战术核武器试验。美国国务院对北韩政策特别代表金成当地时间6日在电话例行记者会上表示，北韩有可能在本月15日“太阳节”（金日成生日）之际发射洲际弹道导弹或进行核试验。金成敦促北韩克制相关行为。另外，统一部就北韩拆除金刚山海金刚酒店的迹象要求北韩予以确认，但至今未收到答复。统一部有关人士表示，北韩方面尚无正式回应，政府正密切关注有关动向，并与有关机构和企业进行协商。统一部上周通过南北共同联络事务所要求北韩就金刚山旅游总体事宜进行磋商，不过北韩未回复韩国的要求，仍继续进行拆除工作。统一部有关人士表示，北韩不得采取侵犯韩国企业财产权的单方面措施，所有事项应通过南北间协商来解决。这名人士还表示，南北通过共同联络事务所每天上午9时和下午5时正常通话，但北韩在当天上午的通话中并未提及海金刚酒店问题。