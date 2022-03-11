韩外长同瑞典、芬兰外长举行双边会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官郑义溶当地时间6日在比利时布鲁塞尔相继同瑞典、芬兰外长举行会谈，讨论双边关系和乌克兰事态及韩半岛局势。郑义溶为出席北约外长会访问布鲁塞尔，并在当地先后会见瑞典外长安·林德和芬兰外长佩卡·哈维斯托。韩国外交部7日表示，郑义溶和林德商定将实质性合作范围扩大至两国具有优势的信息通信技术和初创企业领域。郑义溶还就韩半岛局势做了说明，并高度评价瑞典为解决韩半岛问题所作的贡献。林德强调通过外交和对话推动韩半岛和平的重要性。双方还就乌克兰局势交换了意见。林德表示，韩国政府积极参与国际社会为和平解决乌克兰危机作出的努力。郑义溶在同哈维斯托的会谈中表示，最近两国在政治、经济、科学领域进行了活跃的政府间协商。双方商定继续扩大在初创企业、军工、环境领域的合作。郑义溶向哈维斯托介绍了韩半岛近期局势，并对芬兰为推动韩半岛和平付出的努力表示感谢。哈维斯托重申支持韩国政府为推动韩半岛和平作出的努力。双方还就乌克兰事态将给今后欧洲安全秩序带来的影响交换了意见，商定在联合国等国际舞台加强沟通与合作。郑义溶是首位出席北约外长会的韩国外长。在当天的会议上，郑义溶就乌克兰事态、韩国和北约的伙伴关系以及韩半岛问题进行了发言。郑义溶还将同丹麦、德国、北约秘书长举行双边会谈或简会。