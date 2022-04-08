尹锡悦公布政府八部门长官提名

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韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦的首届内阁10日初现轮廓。当天，尹锡悦公布了首批八个部门内阁人选。国民力量党议员秋庆镐被提名为首任经济副总理，济州道前知事元喜龙被提名为国土交通部长官。在提名韩德洙为国务总理后仅一周，尹锡悦亲自公布了八部门长官提名人。历任企划财政部第一次官、国务调整室长的国民力量党议员秋庆镐被提名为经济副总理兼企划财政部长官。尹锡悦表示，秋庆镐兼备专业性和政治能力，期待他能够为韩国经济再次飞跃奠定基础，与国会保持顺畅的沟通。首任国土交通部长官的人选令外界感到意外。在大选中主导提出大庄洞疑云的济州道前知事元喜龙获得提名。尹锡悦表示，房地产是民生核心领域，亟需修复公正和常识，元喜龙对该领域政策有很深刻的理解。尹锡悦还提名崇实大学教授金贤淑为女性家族部长官。尹锡悦曾承诺废除女性家族部，金贤淑将在部门存废难以预测的情况下寻求解决性别和代际矛盾。另外，曾任产业通商资源部课长、在SK海力士等三家企业担任外部董事的韩国科学技术院教授李昌洋被提名为产业通商资源部长官。尹锡悦还提名联合参谋本部前次长李钟燮（音）为国防部长官、《中央日报》前编辑朴普均为文化体育观光部长官、庆北大学附属医院前院长郑镐永为保健福祉部长官、首尔大学半导体研究所所长李宗昊为科学技术部长官。总理候选人韩德洙也出席了人选公布会并公开了国务委员候选人亲笔推荐信。总统职务交接委员会表示，这体现了韩德洙实践责任总理制度的决心。