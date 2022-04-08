汝矣岛樱花路时隔三年全面开放

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韩国国际广播电台报道：9日，首尔最高气温上升至23摄氏度，在温暖的春日之中，汝矣岛轮中路樱花路时隔三年全面开放，迎来赏花客。2020年新冠疫情暴发后，为防止病毒传播，樱花盛开期间轮中路被全面关闭，去年曾以抽签预约的方式部分开放，今年所有限制解除，樱花路从9日上午8时起全面开放。时隔许久与来自全国各地的朋友赏花的老人们脸上充满了欣喜之情。许多民众脱下外套，享受春日的温暖，还有不少人佩戴着与樱花颜色相似的粉色口罩。人群中不时可见举起摄像头记录樱花飘落一刻的人们。永登浦区厅和永登浦警察署考虑到单日新增确诊病例仍超过10万例，对樱花路部分区段进行了管制，以确保防疫工作并维持秩序。现场工作人员在步行路中央设置路障，引导赏花人群从一侧通行。负责现场安全的工作人员为进入樱花路的人们一一喷洒手部消毒液。指路工作人员在发现为拍照、喝饮料而脱掉口罩的游客后立刻予以阻止。不过由于一次往往有数十名游客同时进入，现场也存在管理困难的情况。永登浦区厅长蔡铉一表示，各部门做了不少工作确保民众不过于密集，目前不举办文化活动和庆典等。汝矣岛樱花路从8日中午起至18日中午进行交通管制。西江大桥南端至议员会馆十字路口间的汝矣西路1.7公里路段限制部分车辆、电动滑板车和自行车通行。樱花路步行路平日上午9时至晚10时、周末上午8时至晚10时开放。民众仅可从西江大桥南端十字路口和议员会馆十字路口出入樱花路。