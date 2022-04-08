防弹少年团演唱会在拉斯维加斯掀起热潮

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韩国国际广播电台报道：韩国人气组合防弹少年团在全球最大娱乐城市美国拉斯维加斯举办大型演唱会。城市随处可听到防弹少年团的歌曲，能够享用成员们喜欢的韩国料理的餐厅前也排起了长队，整座城市陷入防弹少年团掀起的热潮之中。演唱会现场热烈的氛围和欢呼声预告着防弹少年团演唱会的开始。这次演唱会在全世界粉丝的参与下成为了拉斯维加斯最令人难忘的一次演出。防弹少年团在演唱会开始前的记者恳谈会上对未能获得格莱美奖表示抱歉和遗憾。成员智旻表示，之前特别想获奖、回报粉丝，但遗憾的是未能如愿。成员V也表示，成员们也认可结果，但还是忍不住哭了。防弹少年团在拉斯维加斯共四场演唱会的门票也早早售罄。根据主办方的估算，第一场演唱会共有5万人观看，四场总计超过20万。这对旅游城市拉斯维加斯来说也是不可错失的机会。全球三大喷泉表演之一的贝拉吉奥喷泉随着防弹少年团人气歌曲的节奏变幻，令观众随之起舞，整座城市都亮起了防弹少年团的代表色紫色。高级酒店餐厅推出了防弹少年团喜爱的韩国料理套餐。有游客表示，如此高质量、大规模的活动，就算不是粉丝，只要有好品味的人都会喜欢。防弹少年团剩余两场演唱会将于当地时间15日和16日举行。外界关注这次活动能否创造使主办方和举办城市双双获利、也令粉丝难以忘怀的新演唱会文化。