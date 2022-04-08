乌总统泽连斯基在韩国会发表视频演讲 呼吁韩支援军事装备

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基11日表示，乌克兰需要飞机、坦克等军用技术，而大韩民国能够帮助乌克兰。泽连斯基当天下午面向韩国朝野议员发表视频演讲。泽连斯基首先对韩国政府向乌克兰提供的援助表示感谢。但他随后指出，如果乌克兰要在与俄罗斯的战争中生存下来、取得胜利，仍需要更多帮助。泽连斯基强调，韩国拥有能够阻止俄罗斯船只、俄罗斯导弹的各项军事装备。泽连斯基表示，若大韩民国能够帮助乌克兰迎战俄罗斯，将感到万分感激。乌克兰若能获得这类武器，不仅可以拯救普通国民的生命，也是能够拯救乌克兰的机会。泽连斯基公开向韩国请求军事援助引发了关注。韩国政府此前向乌克兰提供了防弹头盔、帐篷、毛毯等军需和医疗物资以及人道主义援助，但也曾多次表明难以支援杀伤性武器。泽连斯基当天在演讲中表示，代表正在迎战俄罗斯全面进军的乌克兰全体国民向为自己准备这一机会的大韩民国国会表示感谢。他强调，所有国家都有独立的权利，所有城市都有和平生活的权利，所有人都有不因战争而死去的权利，乌克兰正是在为此而战，请为此与乌克兰一道并肩迎战俄罗斯。泽连斯基就俄罗斯的侵略表示，我们在20世纪目睹过许多类似的破坏，并提到了韩国经历的6.25战争。泽连斯基表示，大韩民国的各位国民，各位在上世纪50年代经历了一次战争，虽然无数普通人牺牲，但是韩国挺了过来。当时，国际社会给予了很多帮助。泽连斯基还表示，当前不期待俄罗斯会主动停止。在这种情况下，很难期待理性会获胜，我们必须通过国际社会的行动迫使俄罗斯选择改变。