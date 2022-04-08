韩新冠死亡者呈减少趋势

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韩国国际广播电台报道：继新冠确诊病例后，韩国新冠死亡者人数也呈初步减少趋势。另一方面，虽然目前有关部门正在积极讨论恢复日常生活的方案，但日前又出现了奥密克戎新重组毒株XL，防疫部门正在对此展开调查。据KBS记者报道，目前在韩国首次发现了新冠奥密克戎重组毒株XL。3月23日被确诊的这名新冠无症状感染者已进行三剂新冠疫苗接种。重组毒株XL由奥密克戎BA.1和BA.2遗传因子重组而成，于今年2月在英国首次发现，目前仅在英国就发现了66例XL毒株确诊病例。防疫部门表示，XL毒株并没有较大的特性变化，目前正在对该毒株的发展情况进行观察。韩国新冠流行规模正持续减小。以12日0时为准，韩国单日新增21.0700万余例新冠确诊病例，较上周同一天减少了5.5万余例。死亡者新增171人，这是上月16日以后时隔27天死亡者人数首次减至200人以下。4月第一周日均新增确诊病例较前一周减少了28.6%。防疫部门表示，新冠危重患者和死亡者人数已过峰值，呈现出缓慢的减少趋势。不过鉴于新冠死亡者90%以上为60岁以上的高龄者，防疫部门定于13日发布针对高龄层的第四剂新冠疫苗接种计划。保健福祉部长官提名人、前庆北大学医院院长郑镐永表示，今后在推行防疫政策的过程中，将综合考虑国民的疲劳感和最恶劣的情况。随着新冠确诊病例的逐步减少，预计政府在15日发布保持社会距离措施调整案时，除室内义务佩戴口罩以外，大部分防疫措施将得到放宽。