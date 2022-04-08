3月韩就业人口增83.1万人 增幅有所下降

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：3月韩国就业人口较一年前增加逾80万人，连续13个月增加，但增幅有所下降。统计厅13日公布的《3月雇佣动向》报告显示，3月韩国就业人口达2775.4万人，较一年前增加83.1万人。韩国就业人口从去年3月起连续13个月同比增长，但3月的增幅较增加100万人以上的今年1月和2月有所下降。15岁以上人口就业率达61.4%，较一年前上升1.6个百分点。15至64岁劳动年龄人口就业率达67.8%，较一年前上升2.1个百分点。从具体行业来看，卫生及社会福利服务业就业人口增加25.1万人，制造业增加10万人，教育服务业增加8.6万人。但批发零售业就业人口减少3.2万人，协会及组织、维修和其他个人服务业减少3万人，金融和保险业减少2.5万人。受奥密克戎变异毒株扩散影响，住宿及餐饮业就业人口也减少2万人。3月失业人口达87.3万人，较一年前减少34.2万人。失业率为3.0%，较一年前下降1.3个百分点。非经济活动人口达1659.2万人，较一年前减少27.7万人，连续13个月减少。统计厅介绍称，受就业人口增加及失业人口、非经济活动人口减少影响，雇佣率继续呈现上升态势，但由于不确定性因素较多，今后的就业形势仍有待观察。