尹锡悦提名韩东勋为法务部长官 金大棋为秘书室长

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韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦13日提名司法研修院副院长（检察长）韩东勋为新政府首任法务部长官。前韩国外国语大学校长金仁喆被提名为社会副总理兼教育部长官，议员朴振被提名为外交部长官，议员权宁世被提名为统一部长官。前国民权益委员会副委员长李祥敏被提名为行政安全部长官，韩国环境研究院名誉研究委员韩和镇被提名为环境部长官，前海洋水产科学技术振兴院院长赵承焕被提名为海洋水产部长官，议员李永被提名为中小风险企业部长官。尹锡悦还提名前青瓦台政策室长金大棋为总统秘书室长。尹锡悦当天下午2时在首尔通义洞总统职务交接委员会新闻发布会会场公布了第二批八个部门内阁人选。尹锡悦对提名韩东勋为法务部长官表示，提名人20年期间在法务部和检察厅历任主要职务，在调查、判决、检察制度和法务行政领域具备专业性，是实现法务行政现代化、建立符合全球标准的司法系统的适当人选。韩东勋为尹锡悦的亲信，在尹锡悦任职检察官时期，二人共同对SK财务欺诈事件和大选秘密资金事件、现代汽车贪污事件、外换银行出售事件、崔顺实干政事件等进行了调查。尹锡悦对提名金大棋为秘书室长表示，金大棋为经济专家且具备政务能力，是能够以多年公职经验和经历为基础协助成功运营国政的最佳人选。