韩下周起或解除私人聚会人数和营业时间限制

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韩国国际广播电台报道：因新冠疫情连续两年受限的日常生活预计将从下周起逐步恢复。韩国政府15日将在中央灾难安全对策本部会议上确定并公布防疫措施调整方案和防疫、医疗系统日常化方案。防疫措施调整方案将从18日起适用，预计除室内佩戴口罩等必要防疫规定外，对私人聚会人数、营业时间的所有限制都将解除。保健福祉部中央事故处理本部社会战略组组长孙映莱12日在接受TBS广播采访时表示，正考虑解除“私人聚会最多10人、营业时间最晚至晚12时”等限制。政府本月1日公布现行防疫措施时表示，若两周内疫情流行明确转为减少势头，危重病例、医疗系统保持稳定，将考虑除室内佩戴口罩等核心规定外，解除所有对营业时间、私人聚会人数和大规模活动的限制。本月以来，新冠新增确诊病例数显著减少。最近一周日均新增确诊病例为18万余例，较上月中旬奥密克戎流行峰值期的日均40万余例减少超过一半。危重病例、死亡者也从单日1300多例和400多人减少至1000多例和100多人。政府认为，约三分之一的人口已感染过新冠且疫苗接种率也较高，一定程度上已形成群体免疫。虽然距离疫情结束尚远，但再次暴发大规模流行的可能性下降。另外，重症患者病床启用率跌至50%水平，医疗系统保持稳定运行。政府还在探讨户外不用佩戴口罩的方案。不过不少意见认为，佩戴口罩是低成本、高效的防疫手段，且目前疫情仍在扩散，有必要维持。总统职务交接委员会委员长安哲秀也表示，目前解除户外佩戴口罩措施操之过急。政府还将于15日公布包含从长期推动防疫和医疗体系日常化等内容的“后奥密克戎时代”应对体系。