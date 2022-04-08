美公开“林肯号”航母在东海与日自卫队联合训练视频

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韩国国际广播电台报道：美军10万吨级核动力航空母舰“亚伯拉罕·林肯号”(CVN-72)在东海公海水域与日本海上自卫队联合训练的视频被公开。美国第七舰队13日在脸书公开了“林肯号”以及由“莫比尔湾号”导弹巡洋舰(CG-53)、“斯普鲁恩斯号”驱逐舰(DDG-111)组成的航母护卫队同日本海上自卫队进行联合训练的视频。视频显示，日本海上自卫队派出“金刚号”(DDG-173)、村雨级(DD-105)导弹驱逐舰与“林肯号”组成编队航行。“林肯号”舰载机F-35C隐形战斗机、E-2D“鹰眼”预警机出动，与日本自卫队战斗机在东海公海上空进行编队飞行。美国第七舰队此前回答KBS记者提问时表示，此类日常联合作战再次向同盟国证明了美国守护自由开放的印太地区的承诺。分析指出，此次行动是针对试射远程导弹、准备重启核试验的北韩和美国争霸对象中国的应对训练。“林肯号”和护卫队将停留至本月15日金日成110周年生日纪念日左右。“林肯号”没有与韩国海军进行联合训练的计划。这是美国航母自2017年11月以来，时隔四年五个月进入东海。2017年11月，美国因北韩连续进行核试验和洲际弹道导弹试射，派遣航母至东海与韩军进行联合训练。韩美上半年联合军演预备演习也于12日启动。预备演习由韩军主导，旨在应对战前危机。正式军演将从下周起进行。