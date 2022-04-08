北韩“太阳节”之际大量提拔军方人士

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韩国国际广播电台报道：据北韩《劳动新闻》14日报道，北韩国务委员长金正恩发布劳动党中央军事委员会委员长命令，大规模提拔军内人士，总计95人晋升至将军级别。曾担任国防相的金正官去年中旬降职两个级别，此次晋升一个级别至大将。国家保卫相郑京泽两年前升职为大将后降职，本次重新晋升为大将。金正恩此前通过频繁问责整顿军纪，这次则通过大举晋升来激励军心。北韩“太阳节”在即，在平壤新建成的大规模住宅区也先后举行竣工仪式。《劳动新闻》报道称，平壤普通江畔的露台式住宅区竣工仪式13日举行，金正恩出席并剪彩。本月11日，金正恩还出席了平壤松新、松花地区规模达一万户的大型住宅区竣工仪式。《劳动新闻》报道称，在短短一年的时间里，庞大的建筑群在平壤东部关口拔地而起，向全世界展现了北韩的发展状况。北韩在最重要的纪念日金日成生日“太阳节”前一天不断突出金正恩的治理业绩，促进内部团结。另一方面，北韩试射洲际弹道导弹、修复丰溪里核试验场，导致韩半岛紧张氛围不断升温。对此，被提名为韩国新政府统一部长官的国民力量党议员权宁世14日强调北韩无核化。权宁世指出，北韩无核化与南北关系正常化处于同一轨道，在北韩拥核、不断升级核研发的情况下，南北关系很难实现正常化。