尹锡悦公布最后两部门长官提名 安哲秀取消所有日程

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韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦提名劳资发展财团前秘书长李正植为雇佣劳动部长官、提名农村振兴厅前厅长郑煌根为农林畜产食品部长官。尹锡悦14日在位于首尔三清洞的总统职务交接委员会办公室公布了上述提名。尹锡悦就农林畜产食品部长官人选表示，郑煌根多年来一直担任官职，设计了总体农业政策，是解决目前农村所面临问题、提升农林畜产业竞争力并将之培养为未来增长产业的合适人选。尹锡悦就雇佣劳动部长官人选表示，李正植被认为是能够从合理角度切入劳资关系问题的专家，对劳动问题具有丰富的经验和专业性，能够使劳动价值得到尊重、为建立合理劳资关系奠定基础。由此，新政府18个部门的长官提名工作全部完成。另外，总统职务交接委员会委员长安哲秀取消了14日的所有预定日程，且未出席预定于前一晚进行的同尹锡悦等人的便当晚餐聚餐。此前公布的16个部门长官提名人中并无安哲秀方面的人士，也未进行协商，分析认为安哲秀是对此表示不满。安哲秀方面的有关人士表示，需要时间对目前的状况进行分析和判断。尹锡悦方面则表示，相信安哲秀将尽责到底，并对过度解释持警惕态度。尹锡悦方面还表示，日本媒体关于新政府有意出席四方安全对话（QUAD）峰会的报道不属实，并未进行任何讨论，也无计划出席会议。四方安全对话是美国、日本、澳大利亚和印度组成的安全协商机制，其目的在于牵制中国。韩国现任政府对参与该机制持谨慎态度。