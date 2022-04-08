现代首款纯电动汽车艾尼氪5获“世界年度汽车奖”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：现代汽车推出的首款纯电动汽车艾尼氪5（IONIQ5）获得“世界年度汽车奖”（World Car of the Year）。现代汽车集团14日表示，艾尼氪5在2022世界汽车大奖(2022 World Car Awards·WCA)上获得最高奖“世界年度汽车奖”。艾尼氪5还获得了“年度电动汽车奖”、“年度汽车设计奖”，捧回所有六个奖项中的三个奖项。起亚的EV6此前获得“2022欧洲年度汽车奖”(ECOTY)，由此现代集团仅凭借电动汽车便摘得了全球三大年度汽车奖中的两项。世界汽车大奖设立于2004年，由来自韩国、美国、中国、欧洲、日本、印度等全球33个国家的102名汽车消息记者组成的评审团进行非公开投票，评选出年度汽车。该奖项与“北美年度汽车奖”、“欧洲年度汽车奖”并称为全球三大汽车奖。艾尼氪5在全球广受好评，此前已当选“2022德国年度汽车”、“2022英国年度汽车”，并被德国权威汽车杂志《Auto Bild》评选为“最佳进口电动汽车”，还在《Auto Zeitung》的电动汽车评价中排名综合第一。现代汽车计划到2030年实现电动汽车全球销量307万辆、市场份额12%的目标。为此，集团将致力于开发下一代电动汽车专用平台、采用软件体系结构标准化技术等，提升产品竞争力。