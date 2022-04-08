北韩向东海发射两枚发射体 强对强局面或正式形成

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韩国国际广播电台报道：北韩在以庆典的形式庆祝金日成生日即“太阳节”之后，再次进行武力示威。北韩试射据评估为新型短程导弹的战术制导武器，引发了“强对强”局面正式形成的担忧。北韩称，在金正恩委员长的观摩下，新型战术制导武器试射取得成功，并公开了相关场面。新武器的外观与有“北韩版伊斯坎德尔”之称的KN-23短程弹道导弹相似，但长度缩短至三分之二。韩国联合参谋本部分析称，发射体射高25公里、飞行距离110公里、最高速度为4.0马赫。探测结果显示，发射时间为16日晚6时，从咸兴一带向东海发射了两枚武器。专家认为，北韩对射程800公里的KN-23进行改良并以低角发射，从而缩短了射程。若按照正常轨迹发射，发射体将可飞行300公里以上。引人关注的是，北韩提及了远程炮兵部队的打击能力和战术核武研发。朝鲜中央电视台报道称，这次试射对战术核武运用效果和加强火力任务多样性具有重大意义。北韩此举旨在展现短程弹道导弹搭载战术核武后，将可对韩国首都圈和美军基地构成实质性威胁。有分析认为，若北韩进行第七次核试验，或将进行旨在实现核弹头小型化的战术核试验。专家分析称，北韩此次挑衅主要针对从18日起展开的韩美联合军演正式演习以及可能于下月成行的美国总统拜登访韩。预计美国将以部署战略资产等加强延伸威慑的措施来应对北韩武力挑衅，强对强局面或正式形成。