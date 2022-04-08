韩美上半年联合军演18日起进行 无实兵机动训练

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国军方18日起正式进行上半年联合军演。韩国联合参谋本部表示，两国综合考虑新冠疫情、联合防卫态势等各项条件，决定从4月18日起展开2022年上半年联合指挥所演习，为期九天。此次演习是以电脑模拟方式进行的防御性质的指挥所演习，无实兵机动训练。本月12日至15日，两国进行了由韩国军方主导的联合指挥所演习预备演习“危机管理参谋训练”。危机管理参谋训练旨在评估对战争爆发前的突发危机情况的管理过程，联合指挥所演习则按照战时防御、反击等场景进行。北韩媒体谴责称，韩美联合军演加剧了韩半岛的紧张氛围。北韩对外宣传媒体“我们民族之间”表示，继12日至15日的危机管理参谋训练后，南朝鲜和美国又于18日至28日进行上半年正式演习——联合指挥所演习，进一步加剧了朝鲜半岛的紧张局势。该媒体还谴责称，由于南朝鲜国防部长官等好战狂鲁莽的言行，朝鲜半岛局势正日益恶化。韩国国防部长官徐旭本月1日表示，若发现北韩导弹发射迹象，将进行原点精准打击。“我们民族之间”还指出，现实再次证明，将朝鲜半岛局势推向紧张的罪魁祸首、和平的破坏者正是南朝鲜军队的好战狂，玩火者必将自焚。北韩另一家对外宣传媒体“回声”也在题为《失去识别力的好战狂的妄动》的报道中称，南朝鲜和美国的联合军演是与外来势力的军事勾结、是点燃侵北战争导火索的疯狂行为，由此招致的所有后果均由南朝鲜军方负责。北韩对外宣传媒体“统一的回声”指出，最近南朝鲜当选总统尹锡悦访问驻韩美军平泽基地、派遣政策协商代表团访美，并谴责称，试图借助外国势力阻止朝鲜日益增强的自卫性核遏制力是毫无现实认知、愚昧无知之人的妄想。