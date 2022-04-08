“世越号”事故八周年 悼念活动在韩各地举行

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韩国国际广播电台报道：4月16日“世越号”沉船事故八周年之际，韩国全国各地举行了追悼活动。事故幸存者、檀园高中学生张爱珍（音）如今已26岁，是一名急救人员。当她朗读写有对朋友思念之情的信时，活动现场各处传出了抽泣之声。张爱珍写道，“在医院的工作中，从未见过不令人悲伤的死亡。请出现在我的梦中，告诉我我现在做得很好，然后再走。”国务总理金富谦在致追悼词时代表政府道歉。他表示，大韩民国政府未能保护国民的生命，未能保护各位的家人。部分遇难者家属前往船舶沉没的全罗南道珍岛。他们向大海撒下樱花、菊花，哀悼来不及长大成人的孩子。0416檀园高中家属协议会运营委员长金正花（音）表示，孩子们特别喜欢樱花，今天凌晨12点，拖着艰难的步伐去檀园高中摘来了樱花。安葬着43名遇难者、2名民间潜水员的仁川家庭公园也举行了追悼仪式。遗属代表全泰镐（音）表示，“世越号”为何沉没、我们的家人为何没能得到救助，为了找到这些答案，即使是历经80年，也要继续斗争。在象征“世越号”事故的4月16日04时16分，人们进行了默哀。在“世越号”追念馆，前来追悼的人群整日不绝。来自首尔恩平区的一名市民表示，为何会发生这样的事故，通过这一事故，大韩民国社会应如何改变，希望能继续思考这些问题。另一名市民表示，希望能够建立一个真正的追念场所，不让人忘记、让人永远记住这一惨案。文在寅总统要求社会性惨案特别调查委员会继续尽全力查明“世越号”事故真相。当选总统尹锡悦表示，将大韩民国打造为一个安全的国家是最真诚的追悼。