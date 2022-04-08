韩新增新冠病例时隔68天回落至4万余例

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韩国国际广播电台报道：18日韩国新增47743例新冠确诊病例。当天，保持社会距离措施时隔两年多解除。这一数据较前一天减少4.5万余例，较上周一减少4.3万余例，是2月9日以来新增确诊病例数时隔68天重新回落至4万余例。危重病例为850例，较17日减少43例。死亡者新增132人，累计死亡率为0.13%。从18日起，除佩戴口罩外的大部分保持社会距离措施均被解除。这距离2020年3月相关措施实施以来时隔两年有余。私人聚会人数限制被取消，餐厅、咖啡厅、健身房等大众设施可彻夜营业。婚礼、周岁宴等活动和集会的参加人数不再受限，补习班、自习室、电影院等场所无需再隔座就座。电影院、交通设施内的就餐限制措施将维持到24日。室内外佩戴口罩、确诊患者隔离七天措施也将继续实施。政府将对此轮措施实施后的防疫情况进行为期两周的观察，随后探讨是否解除户外义务佩戴口罩的措施。另外，面向60岁以上人群的新冠疫苗第四剂接种预约工作18日启动。接种第三剂超过四个月的60岁以上人群可通过官网或电话进行预约。10.2万人份新冠口服药“Paxlovid”也于当天运抵韩国，包括这批货量在内，截至目前韩国总计引入72.6万人份“Paxlovid”药物。