韩IT巨头国内发展承压 加快转向海外市场

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韩国国际广播电台报道：韩国两大IT巨头NAVER和kakao争相开拓海外市场。NAVER开发的LINE是日本的国民通讯软件，有七成人正在使用。NAVER方面表示，LINE在全世界的用户超过两亿，基于这款软件，正提供金融科技、购物、游戏、区块链、外卖、娱乐等多种服务。生于1981年的崔秀妍出任NAVER代表理事后，宣布将打造第二、第三个LINE，NAVER将加快进军海外市场的步伐。NAVER表示，除亚洲地区外，还将开拓北美、欧洲市场，五年内实现全球用户10亿、销售额15万亿韩元的目标。kakao也将目光转向海外市场。kakao创始人兼前主席金范洙表示将专注于海外新事业，并辞去了理事会主席的职位。金范洙表示，计划三年内将海外销售占比从目前的10%提高至30%。在确保全球主要地区市场后，将通过共同体之间的协同效应进一步提高市场占有率。分析指出，国内IT巨头争相进军海外市场还存在其他原因。韩国国内关于IT巨头侵犯“胡同商圈”、收取高额平台手续费的争议持续不断，令企业对扩大国内市场持谨慎态度，并将视线转向了海外。全国经济人联合会方面表示，在对IT巨头的负面认识下，针对企业的规制正在加强，且随着企业规模扩大，在出资、交易等方面也受到诸多限制，经营面对相当的困难。若IT企业减少国内投资，有可能导致就业岗位减少。意见认为，为解决大企业在进入新业务领域时与原有从业方的矛盾，有必要建立调解机构，从制度上予以支持。