韩检察总长宣布辞职 反对废除检察调查权

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韩国国际广播电台报道：韩国检察总长金五洙（音）17日宣布辞职。金五洙一直以来反对废除检察调查权。金五洙向法务部长官朴范界提交辞职书并表示，检察制度改革实施仅一年便开始进行全面废除检察调查职能的立法程序，痛感自身的责任。金五洙还强调，至少应在新《刑法》实施十年后探讨是否进行改革，国民、朝野也必须达成共识。希望自己的辞职能够成为在立法过程中再次进行深入思考的小小契机。金五洙此前便表示将不执着于职位，并连续数天前往国会。不过其游说和舆论战未能取得效果，共同民主党所属议员以全员名义发起废除检察调查权的法案。金五洙辞职后，检察18日上午在大检察厅召开高级检察官紧急会议，商讨对策。目前三名干部级检察已宣布辞职，以示对废除检察调查权的抗议。全国各地检察厅检察官代表也将于19日在首尔中央地方检察厅聚集。预计今后一周将成为决定该事件走向的分水岭。朝野围绕金五洙辞职一事展开了激烈争论。共同民主党称金五洙辞职是政治行为，只能看作是对检察正常化立法的政治性抗议，是一个错误的决定。国民力量党则表示，共同民主党强行废除检察调查权，将检察总长卷入了政治斗争。被提名为下届政府法务部长官的韩东勋也表示，金五洙辞职是身为公职者的一片苦心，希望国民予以更多的关注，不要让支撑《宪法》秩序和法治主义的制度崩塌。文在寅总统18日退回了金五洙的辞职书。青瓦台发言人朴炅美表示，文在寅总统当天将与金午洙面谈。