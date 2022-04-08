今年仅一种日本历史教科书使用“强制带走”表述

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韩国国际广播电台报道：根据韩联社对日本高中历史教科书的分析结果，在日本政府称“强制带走”朝鲜人为不恰当表述之前，日本31种历史教科书中有21种使用了“强制带走”或“带走”的表述。不过今年通过检定的14种教科书中，仅有一种使用了“强制带走”的表述。韩联社对已有的31种日本史A·B、世界史A·B教科书以及最近通过检定的14种日本史研究、世界史研究教科书进行了分析。结果显示，15种日本史A·B教科书中，13种将日本帝国主义对朝鲜人的残酷行为表述为“带走”或“强制带走”。例如，“约80万朝鲜人被强制带到日本甚至库页岛、亚洲、太平洋地区”。其余两种使用了“动员”或者“征用”的表述。16种世界史A教科书中的8种使用了“强制带走”等表述。由此可见，在日本政府做出“强制带走”表述不恰当的决定前，该表述是历史学界主流意见。而最近通过检定的7种日本史研究、7种世界史研究教科书中，仅有一种日本史研究教科书使用了“强制带走”的表述。日本政府去年4月27日在内阁会议上决定，“带走”、“强制带走”朝鲜人等表述不恰当，“征用”等表述恰当。受该决定的影响，教科书内容也出现了更改。在这次检定过程中，日本政府就“带走”、“强制带走”、“日军慰安妇”等表述14次提出“不符合政府统一见解”的意见。出版社随后或删除有关表述，或使用“动员”等淡化了强制性的表述。而使用“强制带走”表述的出版社在检定过程中遭遇困难，在删除该表述后出版社增添了注释，指出“2021年4月日本政府认为战时韩半岛劳动者的来日经过各不相同，并做出了‘强制带走’表述不恰当的内阁会议决定。不过有研究显示，实际上很多事例相当于强制带走”，随后该教科书才通过了检定。从已有教科书的表述来看，可以说今年日本政府的检定标准与历史学界的常识存在极大落差。31种已有教科书于2018学年度投入使用，并将继续使用到2024年3月。而今年4月入学的高中生将使用最近通过检定的教科书。