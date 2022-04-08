韩美北核问题代表：若北韩强行进行核试验 将在安理会强烈应对

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韩国国际广播电台报道：韩国与美国的北韩核问题首席代表18日会晤，重申若北韩今后进行核试验等进一步挑衅，两国将果断予以应对。韩国外交部韩半岛和平交涉本部长鲁圭德当天在外交部大楼与正在韩国进行访问的美国国务院对北韩政策特别代表金成进行了韩美北核问题首席代表协商。这是本月4日双方在美国华盛顿会晤后时隔两周再次会晤。鲁圭德在协商结束后对记者说，韩美代表时隔两周再次会晤是由于当前韩半岛局势已进入极为敏感的时期，北韩宣称将增强核导能力，自己与金成代表共同认为北韩很可能将继续采取加剧紧张的行动，对此感到担忧。鲁圭德强调，若北韩进行核试验和发射洲际弹道导弹（ICBM）等强行采取高强度违反联合国安理会决议的行为，韩美将基于坚如磐石的合作，在联合国安理会等强烈予以应对。鲁圭德表示，自己与金成代表共同认为，韩美维持强有力的联合防卫态势比过去任何时候都要重要，金成代表还再次确认美国对韩国牢固的防御承诺。金成表示，韩美再次谴责北韩近期加剧紧张的行为，并就有必要强烈应对北韩造成不稳定的行为达成了共识。韩美还就如何应对北韩核试验等未来可能的行动进行了讨论。金成还说，韩美共同认为应最大程度地在韩半岛维持强大的联合遏制力，不过美国仍将继续努力通过外交方式解决北韩问题，美国已做好在任何地点、无条件与北韩会晤的准备。