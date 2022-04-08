韩国各大机场开始恢复活力

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韩国国际广播电台报道：随着韩国解除保持社会距离措施，韩国各大机场开始恢复生机。仁川机场出境大厅再次出现长队。在下月陆续增加航班之际，机场方面也开始进行准备工作。另外，大型超市准备恢复品尝活动，流通业也开始出现活力。据KBS记者报道，一架高19米、长76米、约6层公寓高的大型客机正在进行清洗。为了擦洗这架大型客机，有关方面准备了升降机设备和13吨水。这是为了应对下个月开始正式增加航班而进行的飞机清洗工作。为了防止水进入机体内部，严密的封闭是必须的。 在清洗过程中，必须仔细清理堆积在发动机内部的污垢。由此，这架客机每年可减少190吨的二氧化碳排放量。大韩航空飞机维护支援组次长郑东洙(音)表示，去掉新冠疫情期间积攒的污垢，为去海外旅行的顾客提供最佳服务，同时也能减少碳排放。一位前往加拿大的旅客说，飞往海外的负担减轻了。只需要自己戴好口罩，防疫限制也放宽了很多。如果像以前一样的话，可能就没法出门了。在新冠疫情蔓延的去年，仁川机场日均客流量仅为8000余人，最近则大幅增加到近2.4万人。在解除保持社会距离措施以后，旅客不断增加，餐厅等也期待营业额能随之增加。机场餐厅店长李京美(音)说，4月以前还有海外入境者隔离措施，大多数时间餐厅内的职员更多。但随着隔离措施的解除，顾客人数明显大幅增加，营业额几乎翻了一番。不仅是机场，流通业界也受到鼓舞。百货商店化妆品卖场里试妆的顾客络绎不绝。一位居住在首尔市舍堂洞的顾客表示，购买化妆品的顾客会越来越多，我正在考虑要涂何种颜色， 正在想摘掉口罩的话涂什么颜色好。从下周一开始，部分大型超市可以进行食品品尝活动，观众还可在影院内吃爆米花。