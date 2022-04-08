尹锡悦称将解除限制促进地方发展 或使用外长公馆为官邸

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韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦展开为期两天的湖南和岭南地区巡访。20日，尹锡悦在大选后首次前往湖南地区，承诺将解除所有能解除的限制，打造所有人都能尽情赚钱的环境。另外，外交部长官公馆有可能被用作新总统官邸。尹锡悦21日起先后访问全罗南道、庆尚南道和釜山，前往产业现场了解当地问题并听取民众的意见。尹锡悦20日在访问全罗北道全州时表示，施政的首要目标是让国民过上富足的生活，为此将解除所有能够解除的限制。尹锡悦表示，无论是韩国国民、韩国企业，还是外国人、外国企业，将确保所有人都能够在韩国尽情赚钱，政府将只收税。尹锡悦还承诺将完成当地长久以来所期盼的新万金开发，并努力推动投资银行生态系统在国民年金公团所在地全州形成。尹锡悦随后前往光州，承诺将予以政府层面的扶持，推动光州发展为人工智能中心城市。尹锡悦表示，将竭力使光州发展成为引领未来100年、名副其实的“韩国硅谷”。有分析指出，尹锡悦在各地公布有针对性的承诺，是为了还有40多天即将举行的地方选举。而尹锡悦方面称，这只是为了重申将履行大选承诺。另外，新总统官邸有可能使用外交部长官公馆。总统职务交接委员会方面表示，原本的候选地——陆军参谋总长公馆存在不少不合理之处，因此正考虑使用外交部长官公馆，其他方案也在探讨之中。不过目前外交部长官仍在使用公馆，因此预计尹锡悦就任后一段时间内将从瑞草洞私宅上下班。