联合国协调员：加密货币为对北制裁弱点 北韩依赖黑客收入

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会对北韩制裁委员会有关人士指出，加密货币是对北制裁的薄弱环节，为赚取外汇，北韩正愈发依赖加密货币收入。对北制裁委员会专家组协调员埃里克·普顿·沃克(Eric Penton-Voak)当地时间20日在美国智库新美国安全中心（CNA）举办的北韩黑客活动视频研讨会上表示，北韩为获取弹道导弹和大规模杀伤性武器研发所需资金，正越来越依赖非法网络活动。沃克指出，北韩的大规模杀伤性武器研发从根本上取决于经验、特殊设备及物资、资金三大因素，资金是采购网络的基本，北韩在寻找新的非法收入来源方面可谓“创新者”。沃克还提到了3月一家区块链视频游戏公司遭黑客攻击、被窃取6.25亿美元加密货币的事件，该事件背后涉及北韩黑客组织Lazarus。他指出，北韩自2017年后愈加依赖非法网络活动，北韩黑客非常有能力。2017年北韩进行一系列大规模杀伤性武器试验后，国际社会在美国的主导下先后通过多项联合国安理会决议案，加强对北制裁。沃克指出，北韩通过具有外交地位的贸易代理人的全球网来躲避安理会制裁，目前对北决议案并无关于北韩网络活动以及加密货币的明文规定。对北制裁委员会专家组在最近的半年度报告中引用民间网络安全企业的分析称，北韩去年窃取了价值4亿美元的加密货币。沃克强调应采取强有力的限制措施，并称若没有现金，北韩的大规模杀伤性武器项目将大幅减弱。沃克表示，韩国和美国最了解北韩的活动，可摸索合作方案并进行公开，让其他国家也可效仿。