文在寅邀请前任长官级官员共进午餐 表示将不参与实际政治

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅20日邀请现任政府的前任长官级别官员赴青瓦台共进午餐。青瓦台发言人朴炅美表示，包括前国务总理李洛渊、丁世均在内的前国务委员，总统咨询机构、总统直属委员长等出席午餐。京畿道知事预备候选人金东兗、共同民主党前党首宋永吉分别以前经济副总理、前北方经济合作委员长的身份出席。法务部前长官曹国、国土部前长官金贤美未出席。文在寅表示，奥密克戎扩散势头放缓、保持社会距离措施解除，能够与曾经共事的各位一起进餐，感到很高兴。文在寅还对前任官员努力工作表示感谢，并称“我们曾一起全心全意地工作”。文在寅还表示，本届政府任期内连续发生无法不努力工作的情况，包括北韩核危机、日本出口管制、新冠疫情和供应链危机等。文在寅指出，我们成功克服了这些危机，并在危机中创造了机会、实现了发展，韩国最终升级为发达国家。这都是在座的各位团结一致、全心奉献的成果。文在寅还表示，退任后的计划是不做任何计划。自己曾说过要过被遗忘的生活，这并不是指隐居生活，而是不参与实际的政治活动，将以平凡民众的身份生活。文在寅表示，退任后将造访私宅附近的通度寺，攀登岭南的山峰，种田、养猫狗、鸡等。自然而然地来来往往，自有机会见面。李洛渊表示，过去五年书写了迈进和成熟的历史，各领域获得了长足发展，实现了韩国曾经挑战却未能达成的目标。李洛渊还说，虽然韩半岛和平进程存在不少遗憾，但现任政府任期内举行了三次首脑会谈、会谈场所两次定在板门店，绫罗岛演讲和南北首脑同登白头山也书写了新历史。丁世均表示，文在寅总统在艰难之中肩负起国政重任，尽全力克服危机，并致力于将危机转化为机遇。新政府成立后，共同民主党将作为国会第一大在野党，继续努力赢得国民的信任、为国民服务。文在寅最后表示，感谢各位陪伴至最后一刻。另外，文在寅已开始将个人行李搬至卸任后将居住的私宅，预计搬运工作将于本周内完成。此前有意见指出，文在寅夫妇就任前居住的庆尚南道梁山市梅谷洞私宅不符合警卫条件。2020年4月，文在寅夫妇购买了位于通度寺附近的庆尚南道梁山下北面平山村的2630.5平方米土地。